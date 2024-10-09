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Gaziantep'te Altyapı Çalışmasında Doğal Gaz Borusu Patladı

Gaziantep'te altyapı çalışmaları sırasında bir doğal gaz borusu delindi, güvenlik ekipleri hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:41
Gaziantep'te Altyapı Çalışmasında Doğal Gaz Borusu Patladı

Gaziantep'te Doğal Gaz Borusu Sızıntısı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Çoksorut Mahallesi 15118. Sokak'ta gerçekleşen altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunun delindiği bildirildi. İçme suyu için yapılan bu çalışmalar sırasında meydana gelen olayda, gaz sızıntısı yaşandı.

Olay Yerinde Hızlı Müdahale

Olayın ardından, durum hemen yetkililere iletildi ve polis, itfaiye ile gaz dağıtım şirketinin ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak sokağın boşaltılmasını sağladı.

Gaz Kesildi, Tehlike Ortadan Kalktı

Bölgeye intikal eden ekipler, sızıntıdan etrafa yayılan gazı kesmek için yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde sızan gaz kontrol altına alındı ve tehlike bertaraf edildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Ekipler...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Ekipler onarım çalışması yaptı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Ekipler...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde alt yapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi. Ekipler onarım çalışması yaptı.

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