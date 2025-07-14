Gaziantep'te Apartman Çatısında Yangın: Hasar Meydana Geldi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Emek Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, merdivenli araçların desteğiyle hızlı bir şekilde yangını söndürdü. Yangın sonucunda apartmanın çatısında ciddi hasar meydana geldi, ancak olayda herhangi bir yaralanma bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine dair incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.