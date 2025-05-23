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Gaziantep'te Avrupa Günü Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep, 9 Mayıs Avrupa Günü'nde düzenlenen resepsiyonla Avrupa Birliği ile işbirliğini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 23:12
Gaziantep'te Avrupa Günü Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep'te Avrupa Günü Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığı tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Gaziantep'te bir resepsiyon gerçekleştirildi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlendi ve Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı İlker Eker ile beraber çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükelçi Ossowski'den Gaziantep'e Övgü

Programda konuşan Büyükelçi Ossowski, Avrupa Birliği'nin bu özel resepsiyonunu Ankara ve İstanbul'un ardından Gaziantep'te düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Gaziantep'in yaşadığı yıkıcı depremler sonrası sergilediği dayanıklılık karşısında duyduğu hayranlığı ifade eden Ossowski, "Gaziantep, Suriye'den gelen mültecilere evini açtı, bu büyük başarılardan dolayı onurlandırmak için burada olmak istedik." dedi.

İşbirliği Mesajları

Büyükelçi, Türkiye'nin her zaman Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki projelerde çalışmak için delegasyon, bakanlıklar ve çeşitli kurumlarla yakın işbirliği içinde olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gaziantep Modeli

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin AB'nin kuruluş felsefesine uygun bir birlik ve beraberlik örneği olduğunu söyledi. Terörsüz bir Türkiye vurgusu yaparak, "Gaziantep modeli, dini, dili, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun bir arada yaşamayı öngörmektedir." dedi. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefinin 60 yıllık bir hedef olduğunu ifade etti.

Basın Toplantısı

Konuşmaların ardından, Başkan Fatma Şahin ve Büyükelçi Ossowski, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak etkinliği sonlandırdı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Gaziantep'te...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Gaziantep'te resepsiyon düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, (kürsüde sağda), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (kürsüde ortada) Vali Yardımcısı İlker Eker (kürsüde sağ 3) ve basın mensupları katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Gaziantep'te...

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanlığınca 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Gaziantep'te resepsiyon düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan programa, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, (kürsüde sağda), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (kürsüde ortada) Vali Yardımcısı İlker Eker (kürsüde sağ 3) ve basın mensupları katıldı.

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