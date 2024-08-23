Gaziantep'te Balık Ölümlerine Neden Olan İşletmeye Cezai İşlem

Gaziantep'te Balık Ölümleri ve Cezai İşlem

Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen balık ölümleri, çevre sağlığına yönelik endişeleri artırdı. Karasu Deresi'nde gözlemlenen toplu balık ölümleri üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hızlı bir soruşturma başlattı.

Çevresel Etkiler ve İnceleme Süreci

Yapılan incelemeler sonucunda, derede meydana gelen balık ölümlerinin nedeninin, çevredeki bir zeytinyağı ve fıstık kavlatma tesisinden salınan atık su olduğu belirlendi. Bu durum, hem su ekosistemine hem de yerel balıkçılığa büyük zarar verme potansiyeli taşıyor.

Cezai Yaptırımlar

İlgili işletmeye, çevreye verdiği zarar sebebiyle 465 bin lira tutarında para cezası kesildi. Bu uygulamanın, çevre koruma açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerine neden olduğu belirlenen atık suyu bırakan işletmeye para cezası kesildi.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Karasu Deresi'nde toplu balık ölümlerine neden olduğu belirlenen atık suyu bırakan işletmeye para cezası kesildi.