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Gaziantep'te Bayram Telaşı: Baklavacılar Siparişlere Yetişmek İçin Çalışıyor

Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te baklavacılar, sipariş yoğunluğuna yetişmek için 60 ton üretim yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 14:02
Gaziantep'te Bayram Telaşı: Baklavacılar Siparişlere Yetişmek İçin Çalışıyor

Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde artan siparişleri yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Avrupa Birliği tarafından tescil edilen Türk mutfağının ilk ürünü olan Antep baklavası, bayramda damakları tatlandırmaya devam edecek.

Baklava üreticisi Ömer Faruk Çiftçi, bayrama sayılı günler kala talepleri yetiştirmek adına ciddi bir üretim artışına gittiklerini belirtti. Çiftçi, Gaziantep'te normal zamanlarda günde 30 ton baklava üretimi yapılırken, bayram yoğunluğu döneminde bu rakamın 60 tona kadar çıktığını ifade etti. Arife gününde ise üretim rakamının 70-80 ton seviyelerine ulaştığını vurguladı.

Üretilen baklavanın yaklaşık üçte ikisinin yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini, geriye kalanının ise Gaziantepliler ve kente gelen turistler tarafından tüketildiğini aktaran Çiftçi, talep yoğunluğu nedeniyle bazen üretimlerini kapatmak zorunda kaldıkları konusunda da uyardı.

Çiftçi, "Çünkü coğrafi tescilli baklavamız insan gücüyle, makine kullanmadan, geleneksel usullerle yapıldığı için talebe tam karşılık veremeyebiliyoruz." dedi. Bayram döneminde kurban kesimi sonrası insanların şekeri düştüğünde baklavayla tatlanmalarının bu gelenekte önemli bir yer tuttuğunu ekledi.

Baklava ustası Fahri Kaplan da bayrama yaklaşırken yaşanan tatlı telaşın arttığını ve yoğun mesaiye geçtiklerini belirtti.

Avrupa Birliği'nce tescil edilen, Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası", bayramda ağızları...

Avrupa Birliği'nce tescil edilen, Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası", bayramda ağızları tatlandırmaya devam edecek. Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde katlanan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı.

Avrupa Birliği'nce tescil edilen, Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası", bayramda ağızları...

Avrupa Birliği'nce tescil edilen, Türk mutfağının ilk ürünü "Antep baklavası", bayramda ağızları tatlandırmaya devam edecek. Gaziantepli baklavacılar, Kurban Bayramı öncesinde katlanan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladı.

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