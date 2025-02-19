Gaziantep'te Belediye Başkan Yardımcısına Yapılan Silahlı Saldırıda Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan şüpheli E.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:55
Gaziantep'te Belediye Başkan Yardımcısına Yapılan Silahlı Saldırıda Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'teki Silahlı Saldırı Olayında Yeni Gelişmeler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici'ye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Olayın şokunu atlatamayan şehirde, güvenlik güçleri aktif bir şekilde soruşturmaya devam etti.

E.K. İsimli Şüpheli Tutuklandı

16 Şubat 2023 tarihinde, Mithatpaşa Mahallesi Tekel Caddesi'ndeyiş Cihan Ekici, ayağından vurularak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından hızla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin E.K. olduğunu tespit etti.

Ekipler, E.K.'yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede hakimlik tarafından tutuklandı.

Olayın arka planını aydınlatmak için çalışmalar devam ediyor. Güvenlik birimlerinin titiz çalışmaları, olayın aydınlatılması için büyük önem taşıyor.

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