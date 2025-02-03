Gaziantep'te Bilişim ve Yapay Zeka Kampı Başladı

Gaziantep'te Bilişim ve Yapay Zeka Kampı Heyecanı

Gaziantep’te, gençlerin bilişim ve yapay zeka konularında donanım kazanmaları amacıyla düzenlenen Bilişim ve Yapay Zeka Kampı başladı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz’ün katılımıyla yapılan açılış töreni, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şahinbey Kız Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirildi.

Kampların Amacı ve Katılımcılar

Bu yıl 44 farklı ilden gelen öğrenci, bilişim, mühendislik ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim almak için kampta bir araya geldi. Törende konuşan Ersöz, kampların gençlerin hayata hazırlanmaları için önemli bir aşama olduğunu belirtti. "Bu kampları, öğrencilerin birlikte düşünmeyi ve proje bazlı öğrenmeyi öğrenmeleri için düzenliyoruz." dedi.

Geleceğin Temelini Atmak

Ergün, gençleri yalnızca bir meslek kazandırmak değil, onlara başarılı bir yaşam için gerekli becerileri kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. "Hayatta başarılı olmaları için gereken düşünme ve öğrenme becerilerini gençlere kazandırmalıyız," dedi.

Geleceğe Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gençlerin potansiyeline vurgu yaparak, "Bize düşen iş, sizlere fırsat eşitliği sağlamaktır. Geleceğin yöneticileri sizlersiniz," şeklinde konuştu.

Bu beş gün sürecek olan kamp, öğrencilerin bilişim ve yapay zeka alanlarındaki en güncel gelişmelerden haberdar olmasına olanak tanıyacak. Programa, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve diğer katılımcılar da destek verdi.

Gaziantep'te 160 öğrencinin katıldığı Bilişim ve Yapay Zeka Kampı başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen kamp için Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şahinbey Kız Öğrenci Yurdu'nda açılış töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz (sol 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan (sol 3) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Gaziantep'te 160 öğrencinin katıldığı Bilişim ve Yapay Zeka Kampı başladı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen kamp için Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Şahinbey Kız Öğrenci Yurdu'nda açılış töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz (sol 4), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 5), Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan (sol 3) ile davetliler ve öğrenciler katıldı.