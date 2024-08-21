Gaziantep'te Bozuk Gıda Ürünlerine Operasyon Yapıldı

Gaziantep'te Bozuk Gıda Ürünlerine Operasyon
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, gıda güvenliğini tehdit eden bir duruma müdahale edildi. İlgili ekipler, bir depoda yapılan arama neticesinde pul ve toz biber yapımında kullanılmak amacıyla saklanan 60 ton domates ile 15 ton havuç posasını ele geçirdi.
Operasyon Detayları
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine hareket geçerek söz konusu işletmenin deposunda incelemelerde bulundu.
Halk Sağlığına Öncelik
Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin bozuk olduğu belirlenerek imha edildi. Ayrıca, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.