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Gaziantep'te Bozuk Gıda Ürünlerine Operasyon Yapıldı

Gaziantep’in Nurdağı’nda 60 ton bozuk domates ve 15 ton havuç posası ele geçirildi. İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:31
Gaziantep'te Bozuk Gıda Ürünlerine Operasyon Yapıldı

Gaziantep'te Bozuk Gıda Ürünlerine Operasyon

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, gıda güvenliğini tehdit eden bir duruma müdahale edildi. İlgili ekipler, bir depoda yapılan arama neticesinde pul ve toz biber yapımında kullanılmak amacıyla saklanan 60 ton domates ile 15 ton havuç posasını ele geçirdi.

Operasyon Detayları

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine hareket geçerek söz konusu işletmenin deposunda incelemelerde bulundu.

Halk Sağlığına Öncelik

Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin bozuk olduğu belirlenerek imha edildi. Ayrıca, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, yaptığı açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden kişi ve kuruluşlara asla geçit vermeyeceğiz," diyerek duruma karşı kararlılık sergiledi.

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