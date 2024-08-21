Gaziantep'te Bozuk Gıda Ürünlerine Operasyon Yapıldı

Gaziantep'te Bozuk Gıda Ürünlerine Operasyon

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, gıda güvenliğini tehdit eden bir duruma müdahale edildi. İlgili ekipler, bir depoda yapılan arama neticesinde pul ve toz biber yapımında kullanılmak amacıyla saklanan 60 ton domates ile 15 ton havuç posasını ele geçirdi.

Operasyon Detayları

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine hareket geçerek söz konusu işletmenin deposunda incelemelerde bulundu.

Halk Sağlığına Öncelik

Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin bozuk olduğu belirlenerek imha edildi. Ayrıca, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

yaptığı açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden kişi ve kuruluşlara asla geçit vermeyeceğiz," diyerek duruma karşı kararlılık sergiledi.