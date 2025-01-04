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Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 09:33
Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te DEAŞ'a Yönelik Önemli Operasyon

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir çalışma yürüttü.

Şüphelilerin Belirlenmesi ve Gözaltı Süreci

Jandarma ekipleri, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla, DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen E.M.D, E.B.M.E, A.E ve M.A ile sosyal medyadan örgüt propagandası yapan M.Ö'yü gözaltına aldı.

Dijital Materyallere El Konuldu

Operasyon kapsamında, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.M.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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