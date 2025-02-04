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Gaziantep'te Depremin İkinci Yılı İçin Eğitime Ara Verilecek

Gaziantep'te 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde eğitim 1 gün süreyle durdurulacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:25
Gaziantep'te Depremin İkinci Yılı İçin Eğitime Ara Verilecek

Gaziantep’te Depremin İkinci Yılına Özel Eğitim Ara Vermesi

Gaziantep, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldı. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu tarihte eğitim ve öğretimin kent genelinde durdurulacağı bildirildi.

Valilikten Önemli Duyuru

Açıklamada, deprem anma programı süresince ihtiyaç duyulacak tedbirlerin alınmasının önemli olduğu vurgulandı. Kurum yöneticilerinin, hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca, anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların da 6 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacakları ifade edildi.

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