Gaziantep'te elektrikli bisiklet paniği: Lokanta önündeki müşterilere çarpma anı kamerada

Gaziantep'te elektrikli bisiklet lokanta önünde paniğe yol açtı

Çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesinde yaşanan olayda, bir çocuk kontrolünü kaybettiği elektrikli bisiklet ile lokanta dışında yemek yiyenlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bazı müşteriler sandalyelerinden düştü ve çevrede kısa süreli bir panik yaşandı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Panikleyen çocuk, kazanın ardından elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar, lokanta çevresindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında çocuğun bisikleti ile yemek yiyenlere çarpma anı ve çarpmanın ardından müşterilerin yere düşmesi net olarak görülüyor.