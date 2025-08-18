Gaziantep'te 'Evlilik Okulu'ndan 481 Çift Sertifika Aldı

Şahinbey Belediyesi'nin aile içi iletişim eğitimi mezun verdi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Projesini tamamlayan 481 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje evli çiftlerin aile içi iletişim alanındaki farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirildi ve yeni mezunlarını verdi.

Mezuniyet töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projenin başka kentler için de rol model olabileceğini vurguladı.

Mehmet Tahmazoğlu şunları kaydetti: "Toplumun temeli güçlü aile ile başlar. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar güçlü olur. Evlilik Okulu Projemizle çiftlerimize mutlu, sağlıklı ve uzun ömürlü birliktelikler için rehberlik ediyoruz. Bugüne kadar 60 bin 351 vatandaşımız bu eğitimlerden faydalandı. Bu bizim için büyük bir gurur."

Program sonunda 481 çifte katılım sertifikaları takdim edildi.

