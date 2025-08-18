DOLAR
Gaziantep'te 'Evlilik Okulu'ndan 481 Çift Sertifika Aldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin Evlilik Okulu Projesi'ni tamamlayan 481 çift sertifikalarını aldı; proje 60 bin 351 kişiye ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:51
Gaziantep'te 'Evlilik Okulu'ndan 481 Çift Sertifika Aldı

Gaziantep'te 'Evlilik Okulu'ndan 481 Çift Sertifika Aldı

Şahinbey Belediyesi'nin aile içi iletişim eğitimi mezun verdi

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Projesini tamamlayan 481 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje evli çiftlerin aile içi iletişim alanındaki farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirildi ve yeni mezunlarını verdi.

Mezuniyet töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projenin başka kentler için de rol model olabileceğini vurguladı.

Mehmet Tahmazoğlu şunları kaydetti: "Toplumun temeli güçlü aile ile başlar. Aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplum da o kadar güçlü olur. Evlilik Okulu Projemizle çiftlerimize mutlu, sağlıklı ve uzun ömürlü birliktelikler için rehberlik ediyoruz. Bugüne kadar 60 bin 351 vatandaşımız bu eğitimlerden faydalandı. Bu bizim için büyük bir gurur."

Program sonunda 481 çifte katılım sertifikaları takdim edildi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Projesi'nde eğitimini...

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Projesi'nde eğitimini tamamlayan 481 çifte sertifikaları verildi.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Projesi'nde eğitimini...

