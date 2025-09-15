Gaziantep'te Fabrika Yangını: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'te ıslak mendil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü; 2 işçi dumandan etkilendi, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:22
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde ıslak mendil üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay, bölge ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Sağlık ve soğutma çalışmaları

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise bölgedeki güvenlik önlemleriyle birlikte devam ediyor.

