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Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 02:24
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 02:24
Gaziantep'te Feci Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ahmet Kestanlıoğlu idaresindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari aracın, Bahattin Nakıpoğlu Caddesi Mezarlık Kavşağı yakınlarında, Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayın hemen ardından, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Kazada, sürücü Kestanlıoğlu'nun eşi Gülüstan, çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1), sürücü Kuvrağ ve otomobilde bulunan İsmail Volkan Deler hayatını kaybetti.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet ve annesi Naile Kestanlıoğlu'nun sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler ise sağlık ekipleri tarafından takip ediliyor.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi...

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi...

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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