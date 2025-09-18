Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı, 4 Tutuklama

Gaziantep Şahinbey'de masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 18:39
Gaziantep'te Fuhuş Operasyonu: 13 Gözaltı, 4 Tutuklama

Şahinbey'de 'masaj salonu' adı altında yürütülen soruşturmada 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda, toplam 13 şüpheli gözaltına alındı; işlemlerinin ardından 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlediği bildirildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarından toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

