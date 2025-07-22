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Gaziantep'te Gastronomi Lisesi Kurulacak: Yerel Lezzetler Geleceğe Taşınıyor

Gaziantep, kurulacak Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yöresel lezzetlerini geleceğe taşıyacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:08
Gaziantep'te Gastronomi Lisesi Kurulacak: Yerel Lezzetler Geleceğe Taşınıyor

Gaziantep’in Lezzetleri Geleceğe Aktarılıyor

Türkiye'nin gastronomi başkenti Gaziantep, kurulacak Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile motorsuz yöresel lezzetlerini ve kültürel değerlerini geleceğe aktaracak. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği işbirliğiyle hayata geçirilecek bu önemli proje için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi.

Lisede Öne Çıkan Özellikler

Gastronomi lisesi, 16 derslik, restoran, kafe, atölye, sera ve şehrin kültürünü yansıtan bir müzeyi içinde barındıracak. Bu eğitim ortamında yetiştirilecek genç şeflerin, Gaziantep'in yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtarak lezzetleri dünyaya ulaştırması hedefleniyor.

Vali Çeber: Eğitimle Geleceği Birleştiriyoruz

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, imzalanan protokolle şehrin birçok önemli yönünü eğitimle buluşturduklarını vurgulayarak, “Gastronomi eğitimine büyük önem veriyoruz. Bu okul, 'Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu' sloganımızın somutlaşmış halini gösterecek” dedi.

Başkan Şahin: Eğitim Şehri Olma Yolunda Devam Edeceğiz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çocuklarımızın çok iyi yetiştirileceği bir içerik oluşturuyoruz. Eğitim Şehri Gaziantep için birlikte ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğe Bir Köprü

Protokolün geleneksel değerlerin geleceğe taşınmasında bir köprü görevi göreceğini belirten Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ, bu projeye duydukları inancı dile getirdi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve diğer ilgililer de katıldı.

Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'in yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri, kurulacak...

Türkiye'nin ilk gastronomi şehri Gaziantep'in yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri, kurulacak Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile geleceğe aktarılacak. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneğinin işbirliğinde kentin lezzetlerini geleceğe aktarmak için yapılacak lise için Valilik Fuaye Salonu'nda imza protokolü gerçekleştirildi. İmza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber (sağ 5) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 4) de katıldı.

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