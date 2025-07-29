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Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Gaziantep Oğuzeli'nde halı fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 12:00
Gaziantep'te Halı Fabrikasında Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Gaziantep Oğuzeli'nde Fabrika Yangını

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan bir halı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Yangın, Körkün Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın iç kısmında meydana geldi.

Olay Yerine Müdahale Ekipleri Sevk Edildi

Yangının duyulması üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının sebebi ve net hasar durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ekiplerin müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde halı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

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