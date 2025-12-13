DOLAR
Gaziantep'te 'Huzur 27' Operasyonu: 71 Araca 797 bin 439 TL Ceza

Gaziantep'te 'Huzur 27' uygulamasında 13 bin 610 kişi sorgulandı, 54 aranan şahıs yakalandı; 71 araca 797 bin 439 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:10
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen 'Huzur 27' uygulamasında çok sayıda aranan şahıs yakalanırken, kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Uygulama detayları

13 bin 610 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 34 gram uyuşturucu madde ile 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaylarla bağlantılı 66 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında bin 330 araç sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 71 araca toplam 797 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

