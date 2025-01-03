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Gaziantep'te İş Yerinde 7 Kumar Makinesi Ele Geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan operasyonda 7 kumar makinesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:05
Gaziantep'te İş Yerinde 7 Kumar Makinesi Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kumar Operasyonu

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, bir iş yerinde 7 kumar makinesi ele geçirildi. Yapılan bu baskın, kumar oynayan ve oynatanlara yönelik sürdürülen bir çalışma kapsamında gerçekleşti.

Gözaltılar ve Soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket ederek, yasa dışı kumar faaliyetlerini durdurmak için kapsamlı bir operasyon yürüttü. Gerçekleşen aramada, yedi kumar makinesi ele geçirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

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