Gaziantep'te Jandarma Atlı Kolları Göreve Başladı

Gaziantep'te Jandarma Atlı Kolları Aktif

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler görev almaya başladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu birlikler, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde kent genelinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Huzur ve Güven İçin Devriye

Atlı ekipler, Gaziantep'in tarihi ve turistik noktaları olan Galle Park, Alleben Göleti, Yamaçtepe Tabiat Parkı, Rumkale ve Nizip Zeugma Antik Kenti'nde önleyici hizmet devriyelerine destek vermek amacıyla etkin bir şekilde görev yapıyor. Huzur ve güvenliğin sağlanması adına devriye gezen bu atlı birlik, özellikle çocuklar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Gaziantep'te yürütülen bu uygulama, güvenlik önlemlerinin artırılması ve vatandaşlarla jandarma arasında köprü kurulması açısından büyük önem taşıyor.

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler parklarda görev almaya başladı.

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı birlikler parklarda görev almaya başladı.