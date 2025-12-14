Gaziantep'te Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Gözaltı
Nizip'te önleyici devriye sırasında suçüstü
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, Nizip ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
Önleyici kolluk devriyesi esnasında, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı belirlenen M.G., M.C.Ç. ve V.O.Y. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.
Olay yerinde, suçta kullanılan iş makinesi ve kazı malzemelerine el konuldu. Soruşturma işlemleri devam ediyor.
