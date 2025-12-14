DOLAR
Gaziantep'te Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Gözaltı

Nizip'te izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı; iş makinesi ve kazı malzemelerine el konuldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:12
Nizip'te önleyici devriye sırasında suçüstü

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, Nizip ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Önleyici kolluk devriyesi esnasında, define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı belirlenen M.G., M.C.Ç. ve V.O.Y. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı ve gözaltına alındı.

Olay yerinde, suçta kullanılan iş makinesi ve kazı malzemelerine el konuldu. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

