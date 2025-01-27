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Gaziantep'te Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu: 53 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyaların ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:40
Gaziantep'te Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu: 53 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kaçak Elektronik Eşya Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonla birlikte gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi. İl Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Şehitkamil ilçesinde S.A.'ya ait adrese düzenlenen operasyon sırasında, toplamda 53 cep telefonu, 28 elektronik eşya ve 5 akıllı saat ele geçirildi. Söz konusu eşyalara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Bu olay, Gaziantep’te kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Gaziantep'te jandarma tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele...

Gaziantep'te jandarma tarafından yapılan operasyonda gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.

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