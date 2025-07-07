Gaziantep'te Kaçak Krom Ocağına Baskın: 3 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda kırsal bir alanda izinsiz bir maden ocağının tespit edildiği belirtildi.

Denetimlerin detaylarına göre, A.D, M.F ve F.D isimli şahısların, devlet arazisinde kaçak kazı yaparak maden ocağı açtıkları ve krom madeni çıkardıkları belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler yakalanırken, kazıda kullandıkları malzemelere de el konuldu.

Bu tür kaçak maden işlemlerinin önüne geçmek için jandarma ekiplerinin denetimlerini artıracağı ifade edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran 3 şüpheli suçüstü yakalandı.