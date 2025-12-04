Gaziantep'te Kadın Çaycısı Gülay Kaya: 5 Yıldır Esnafa Hizmet

Gaziantep'te Balıklı Parkı'nda 5 Yıldır Çay Servisi Yapan Kadın Çaycı

Gaziantep'in en işlek çarşılarından Gaziler Caddesi'ndeki Balıklı Parkı mevkiinde, 2 metrekarelik dükkânda faaliyet gösteren çay ocağını 5 yıldır eşiyle birlikte işleten 50 yaşındaki Gülay Kaya, titiz hizmet anlayışı ve özverisiyle esnaftan takdir topluyor.

Günlük mesai ve çalışma düzeni

Küçük ama yoğun işleyişe sahip işyerinde sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan çift, rutin işleri paylaşarak yürütüyor. Gülay Kaya çayı demleyip müşterilere servis ederken, eşi Ali Kaya iş yerinin temizliğini yapıyor. Esnafın dükkanlarını açmasıyla başlayan yoğun mesai akşam saatlerine kadar sürüyor.

İşletme sahibi çift, günlük servis sayılarını 500 ve 1000 kişi arası olarak veriyor. Eşinin eleman bulamaması nedeniyle işe başladığını belirten Gülay, hem aile ekonomisine katkı sunmaktan hem de çalışmaktan gurur duyduğunu ifade ediyor.

Toplumsal algı ve kadınların iş hayatındaki yeri

Gülay Kaya, kadınların istedikleri takdirde her işi başarabileceğini gösterdiklerini vurguluyor. Sözleri şöyle:

"Eşim çay ocağını açınca eleman bulamadı. Bende ‘gidip eşime yardımcı olayım’ dedim. Beraber çalışıyoruz, beraber gidip geliyoruz. İşimizden çok memnunuz. Eleman bulamıyorduk, sıkıntı oluyordu. Çay ocağına gelip çalışıyorum, çalışmaktan da gurur duyuyorum. Müşterilerimiz iyi ve genelde çay ocağında erkekler çalışıyor ama eşim olduğu için eşimle beraber çalışmayı tercih ettim. Çay dağıtıyoruz, temizlik yapıyoruz. İşletmeyi ilk açtığımızda ‘bayan çalıştırıyor’ diye yadırgayanlar oldu. Fakat zamanla bize alıştılar. Beş senedir birlikte gidip geliyoruz. Sabah 08.00’da geliyoruz, akşam 19.00 veya 20.00’a kadar buradayız. Kadınlar çalışırsa ve hangi işe atılırlarsa iyi olur. Kadınların başarmayacağı hiçbir şey yoktur. Kadınların olduğu yerde güller açar, çiçekler açar. O yüzden herkese çalışmayı tavsiye ediyorum. Kadınlarda çaycı olur. Kadınlar hangi iş olursa olsun yeter ki çalışsınlar ve ayaklarının üstünden dursunlar"

İşletmeyi 5 yıl önce açtığını ve eleman sıkıntısı nedeniyle eşinin yanında çalışmaya başladığını söyleyen Ali Kaya ise şunları kaydetti:

"Beş yıl önce bu işletmeyi açtım. İşçi bulamayınca eşimle birlikte çalışmaya başladık. İlk etapta çay ocağı olduğu için biraz garip karşılayanlar oldu. Fakat insanlar zamanla alıştılar. Günlük 500 ve 1000 kişiye çay veriyoruz. Kadınların daha temiz olması bana daha mantıklı geldi. Eşimle beraber şu an mutluyuz ve çalışıyoruz. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. İyi ki eleman tutmamışım ve iyi ki de eşimi buraya getirmişim. Kadınların her işi yapabileceğine inanıyorum. Bayanlar erkeklerden daha sadık ve daha çalışkan olmaya başladılar. Kadınlar her şeyi başarıyorlar ve erkeklere taş çıkarıyorlar. Kadınların yapamayacağı bir iş yok. Kadın istedikten sonra her şeyi başarabilir"

Çiftin hikâyesi, küçük bir dükkânda başlayan dayanışmanın toplumsal önyargıları nasıl aştığını ve kadınların çalışma hayatındaki rolüne dair güçlü bir örnek oluşturduğunu gösteriyor.

