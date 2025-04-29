Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile devam ettiği projeleriyle dikkat çekiyor. Son olarak, 20-68 yaş arası kadınlar için başlattığı mefruşat kursuyla kadınlara dev bir destek sunuyor.

Bu kurs, yalnızca dikiş nakış öğrenmeyi sağlamanın ötesinde, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yeniden canlandırarak kadınların meslek edinmesine yardımcı oluyor. Katılımcılar, bu sayede el emekleri ile ev ekonomisine önemli katkılar sunma şansına sahip oluyorlar.

Şahinbey Meslek Edindirme Kursları

Şahinbey Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Şehit Er Zeynel Direkçi Sosyal Tesisi, bölgedeki kadınların uğrak noktası haline geldi. Tesis bünyesinde açılan mefruşat ve çeyizlik ürünler kursu, kadınlar için hem bir hobi hem de iş imkanı sunarak aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hane Ekonomisine Destek

Kursun temel amacı, kadınların meslek edinmesini desteklemek ve kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olmaktır. Kursiyerler, burada öğrendikleri tekniklerle ürettikleri mefruşat ve çeyizlik ürünlerini satarak aile bütçelerine değerli katkılarda bulunabiliyorlar.

El Sanatları Eğitmeni Zeliha Akın, bu destekle ilgili olarak, "Kursiyerlerimiz kızlarının çeyizlik ürünlerini de hazırlıyorlar. Hanımlar hem kendilerini geliştiriyorlar, hem para kazanıyorlar, hem de çeyizlik ürünler hazırlıyorlar" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Kurs kapsamında üretilen "el emeği göz nuru" ürünler, sosyal medya üzerinden satışa sunularak geniş kitlelere ulaşıyor. Bu ürünlere olan talep oldukça yüksek ve kadınlar, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyorlar.