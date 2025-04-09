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Gaziantep'te Kayıp İhbarı Sonrası Cinayet: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te kayıp ihbarı yapılan şahıs, evinde ölü bulundu. Eşinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 16:27
Gaziantep'te Kayıp İhbarı Sonrası Cinayet: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Kayıp İhbarı Sonrası Şok Olay

Gaziantep'te, 2 Nisan tarihinde eşinin kayıp ihbarı verdiği yabancı uyruklu kişi, cinayet kurbanı olarak bulundu. Kavaklık Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli M.İ., eşi Ö.İ. (34) için polis merkezine başvurarak kayıp bildiriminde bulundu.

Cinayet Gözaltıları

Polis ekipleri, M.İ'nin ihbarı üzerine evde yaptıkları arama sonrasında Ö.İ'nin cansız bedenine ulaştı. Ö.İ.‘nin cesedinin, evin havalandırma boşluğunda gizlenmiş halde bulunduğu belirlendi. Ceset, detaylı bir otopsi işlemi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından polis, M.İ.’nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bu gelişme, Gaziantep'te cinayet olaylarının artış göstermesi bakımından kaygı verici bir durum olarak değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi....

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi....

Gaziantep'te eşinin kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu kişinin öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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