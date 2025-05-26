Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuğun Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Gaziantep'te Kayıp Otizmli Çocuğun Arama Faaliyetleri Sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 24 Mayıs'ta kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğun ailesi, umut dolu bir bekleyiş içerisinde. Murat ve Aynur Özdemir çiftinin oğulları Onur Özdemir'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları, tüm hızıyla devam ediyor.

Arama Çalışmalarına Yaygın Katılım

Bölgedeki arama faaliyetlerine AFAD, jandarma, köy korucuları ve birçok sivil toplum kuruluşuna bağlı arama-kurtarma ekipleri katılıyor. Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, çalışmaları yakından inceleyerek, güvenlik güçlerinin ihbar alır almaz gecikmeden arama faaliyetlerine başladığını belirtti.

60 Kilometrelik Alan Tarama Altında

Kaymakam İşçimen, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Kilis, Niğde ve Kayseri'den AFAD ekiplerinin hızlıca olaya müdahale ettiğini ifade etti. Ayrıca komando ekipleri de bölgedeki arama çalışmalarında aktif rol üstleniyor. İşçimen, “Aktif olarak 60 kilometrelik bir alanda arama ve tarama faaliyetleri yürütülüyor. Ayrıca insansız hava aracı (İHA) da çalışmalarımıza destek vermekte.” dedi.

Toplumsal Dayanışma ve Gönüllüler

Arama faaliyetlerinde yaklaşık 350 personel saha da görev yaparken, bölge halkından gönüllü olarak katılanlarla bu sayının yaklaşık 500 kişiye ulaştığı ifade ediliyor. Katılımın her geçen gün arttığını söyleyen İşçimen, “Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyoruz. Arama ve kurtarma çalışmalarımız aralıksız ve kesintisiz şekilde devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

Onur Özdemir'in kaybolduğu günden bu yana yaşanan dayanışma, toplumun birlik ve beraberlik göstergesi olarak dikkat çekiyor. Tüm umutlar, bu çocuğun en kısa zamanda sağ salim bulunması üzerine yoğunlaşmış durumda.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara AFAD, jandarma, köy korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri katılıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalara AFAD, jandarma, köy korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri katılıyor.