Gaziantep'te Konteyner Kent Prefabrikleri Kamu Yararı İçin Geri Dönüştürüldü

Gaziantep'te Konteyner Kent Prefabrikleri Kamu Yararı İçin Yeniden Kullanıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi işbirliğiyle kapatılan konteyner kentlerdeki sosyal donatılar değerlendirilerek kamu yararına dönüştürüldü.

Çalışmanın Detayları

Açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ilçelerden İslahiye'de, vatandaşların kalıcı konutlara geçmesiyle afet döneminde inşa edilen konteyner kentler kaldırıldı. Burada prefabrik olarak yapılan fırın, yemekhane ve toplantı salonlarının malzemelerinin yeniden kullanımı için çalışma yapıldı.

Toplanan demirler, paneller ve profiller yeniden değerlendirilmek üzere yönlendirildi.

Kullanım Alanları

Malzemelerin bir kısmı Altınüzüm Beldesi'nde bir üzüm tesisi binasının yapımında kullanıldı. Diğer malzemeler ise İslahiye'de fırın, yemekhane ve toplantı salonlarının inşasında değerlendirildi.

Hasanlök köyü'nde ise depremde hasar alan cami yerine konteyner malzemelerinden taziye evi ve cami yapıldı.

Proje, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından örnek teşkil ediyor.

