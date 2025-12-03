Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’den Etkilenen Alman Mıchaela Ingrıd Scheıthauer Müslüman Oldu

Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim kursunda etkilenip Müslüman olan Alman Mıchaela Ingrıd Scheıthauer "İnci" ismini aldı; ihtida töreni Gaziantep İl Müftülüğü'nde düzenlendi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 10:05
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Burç Mahallesinde ikamet eden, 49 yaşındaki Alman uyruklu Mıchaela Ingrıd Scheıthauer, Kur’an-ı Kerim’den etkilenerek Müslüman oldu ve "İnci" ismini aldı.

6 yıl önce Türkiye’ye gelen Scheıthauer, mahallede Türkçe öğrenmek için Şahinbey Belediyesi Burç Sosyal Tesisindeki okuma-yazma kursuna katıldı. Burada devam eden süreçte tesiste düzenlenen kadınlara yönelik Kur’an-ı Kerim kursuna katılma kararı aldı ve derinleşen ilgisi sonucu İslamiyet’i seçti.

Kur’an-ı Kerim’in mesajlarından, İslam’ın güzelliklerinden ve mahalledeki komşularının, kursiyerlerin ve tesis yetkililerinin örnek davranışlarından etkilenen Scheıthauer, Müslüman olma kararını Burç Sosyal Tesisi yöneticisi Sibel Ay ve Kur’an eğitmeni Emel Kaya ile paylaştı.

Kararın belediye tarafından Gaziantep İl Müftülüğüne bildirilmesinin ardından Scheıthauer için il müftülüğünde bir ihtida töreni düzenlendi. Törene Gaziantep İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, tesis yöneticileri ve kurs arkadaşları katıldı. Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı; Aktaş, Scheıthauer’a İslam’ın temel esaslarını anlattı ve dua etti.

Tören öncesi konuşan Şakir Aktaş, Müslümanlığı seçen bir kişinin geçmişte yaşananların onu bağlamadığını, yeni doğmuş bir insan gibi yaşama tekrar başlanıldığını vurguladı ve Müslüman olan kişinin İslam’ın emir ve yasaklarına göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İhtida sırasında kelime-i şahadet getiren Scheıthauer’a İl Müftü Vekili Şakir Aktaş tarafından Kur’an-ı Kerim ve İngilizce dini kitaplar hediye edildi.

Kursta eğitmenlik yapan Emel Kaya, Scheıthauer ile ilişkisinin detaylarını anlattı: “İnci hanım Türkiye’ye 6 yıl önce taşındı. 1,5 yıl önce okuma-yazma kursuna geliyordu. 6 aydır da biz kendisiyle tanıştık. Ben ‘İnci hanım Kur’an-ı Kerim öğrenmek ister misin’ dedim. Seslenmedi ve 3 ay sonra tekrar sordum. ‘Kalbimi temizlemem lazım’ dedi. Birkaç hafta önce de kendisi geldi. ‘Ben Kur’an-ı Kerim öğrenmek istiyorum. Sonrasında ben Türk vatandaşlığı almak istiyorum. Müslüman olmak istiyorum. Gereği neyse en iyi şekilde yapmak istiyorum. Müslüman yaşamak istiyorum. Burada gömülmek istiyorum. Ben Türkleri çok seviyorum’ dedi.”

Emel Kaya, Scheıthauer’ın harfleri telaffuz etmeye çalışarak hızlı ilerlediğini, Almanca harflerle not alıp öğrenmeye gayret ettiğini ve bu dönüşümün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Scheıthauer ise zihnindeki birçok sorunun cevabını Kur’an-ı Kerim’de bulduğunu belirterek Türkiye’yi ve halkını çok sevdiğini ve İslamı seçmesine destek olanlara teşekkür etti.

Tören ve açıklamalar, mahalle dayanışması ve din eğitiminin bireylerde yarattığı etkiyi gözler önüne serdi; yetkililer Scheıthauer’ın yeni inancını yaşayışında sürdürmesi ve İslam’ın hükümlerine göre yaşaması için temennilerini iletti.

