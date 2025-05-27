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Gaziantep'te Kurban Yakalama Timi Göreve Başlıyor

Gaziantep'te kurulan 'kurban yakalama timi', Bayram'da kaçan hayvanları yakalamak için hazır durumda.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:10
Gaziantep'te Kurban Yakalama Timi Göreve Başlıyor

Gaziantep'te Kurban Yakalama Timi Göreve Başlıyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı personellerinden oluşan "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'nda görev yapmaya hazır. Aralarında veteriner hekimin bulunduğu toplam 20 kişilik tim, yaklaşık bir aydır kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekle eğitim aldı.

Bayram Süresince ALO 153 İhbarlarına Yanıt Verecek

Bayram süresince kent genelinden ALO 153'e yapılacak ihbarları değerlendirecek olan bu özel ekip, kaçan hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban yakalama timi kurduklarını belirtti.

Ekip Hayvanları Güvenli Biçimde Yakalamak İçin Eğitildi

Özsöyler, ekiplerin bayram süresince görev yapacağını ifade ederek, "Ekibimiz önce kementle yakalamaya çalışacak; ancak hayvan çok agresifse, anestezik ve yatıştırıcı üfleme boruları ya da anestezi tüfekleri ile veteriner hekimlerin belirlediği dozu vererek hayvanı yakalayıp vatandaşlara teslim edecektir." dedi.

Hayvanların Et Muayenesi Yapılacak

Bunun yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kesilen hayvanların etlerinin yenip yenemeyeceği konusunda kafasında soru işareti olan vatandaşlar, Doğal Yaşam Parkı'na gelerek veteriner hekimlerle muayene yaptırma imkânına sahip olacaklar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ekibimiz, bugün itibarıyla görevine hazır durumda.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı personellerinden oluşan "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'nda...

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı personellerinden oluşan "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'nda görev yapacak. Aralarında veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik tim, yaklaşık bir aydır kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekle eğitim yapıyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı personellerinden oluşan "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'nda...

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı personellerinden oluşan "kurban yakalama timi", Kurban Bayramı'nda görev yapacak. Aralarında veteriner hekimin de bulunduğu 20 kişilik tim, yaklaşık bir aydır kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekle eğitim yapıyor.

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