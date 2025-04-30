Gaziantep'te 'Lezzet ve Ustalık Buluşması' Etkinliği

Gaziantep'te Lezzet ve Ustalık Buluşması

Gaziantep'te, baklava ustalarına ve işletme sahiplerine yönelik düzenlenen 'Lezzet ve Ustalık Buluşması' etkinliği, gastronomi tutkunlarını bir araya getirdi. Gaziantep Gastronomi Akademisi ve Sunar Un işbirliğiyle Bulla Uygulama Restoranı' Etkinlikte, baklava üretim sürecine dair uygulamalar yapılarak, usta baklavacılar tarafından sonuçlar incelendi. Un firmasının yönetim kurulu başkanı Mustafa Nuri Çomu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenilikçilik ve inovasyon temelli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. 50 Yıllık Üretim Serüveni Geçmişte 50 yıllık bir üretim serüvenine sahip olduklarını ifade eden Çomu, şu ifadeleri kullandı: "Tarıma dayalı ve sanayiye gönül vermiş bir şirketler grubuyuz. Yaptığımız her işte inovasyonu ve iyi ürün bilincini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz." Çomu ayrıca, 6 Şubat 2023'te yıkmak zorunda kaldıkları tesislerini geçen yılın ağustos ayında tekrar açtıklarını belirtti. Gaziantep'te baklava ustalarına ve işletme sahiplerine yönelik "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Gaziantepli baklava ustaları, baklava açtı. Gaziantep'te baklava ustalarına ve işletme sahiplerine yönelik "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Gaziantepli baklava ustaları, baklava açtı.