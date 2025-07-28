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Gaziantep'te Lise Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te bir lisenin atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:22
Gaziantep'te Lise Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Lise Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Karacaahmet Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde, henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine hemen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangınla hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonrası atölyede soğutma çalışmaları devam ediyor. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yetkililer bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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