Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Ölümcül Motosiklet Kazası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza, motosiklet sürücüsü Muhammed Ökkeş Özer'in (19) hayatını kaybetmesine neden oldu. Olay, Güllühüyük mevkisinde, Özer'in kullandığı 27 BAA 183 plakalı motosikletten H.K. (32) idaresindeki 27 AER 618 plakalı oto çekiciyle çarpışmasının ardından gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralı motosiklet sürücüsü Muhammed Ökkeş Özer ile yanındaki yolcu E.K.K. (21)'yi ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak durumu ağır olan Özer, buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi. Bu görüntüler, olayın detaylarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak.

Bu elim kazanın, trafik güvenliği konusundaki önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.