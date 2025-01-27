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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 16 yaşındaki sürücü ve 15 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:05
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Motosiklet Kazası Can Aldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşanan talihsiz bir motosiklet kazası, iki gencin hayatına mal oldu. Baran Özmiço (16) idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet, Sakçagözü Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir ağaca çarptı.

Kaza haberinin çevredekiler tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maalesef, kaza anında sürücü Baran Özmiço ve beraberindeki Yusuf Cihangilgil (15) olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Yerel halk, kazanın gerçekleştiği bölgede sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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