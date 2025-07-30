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Gaziantep'te Orman Bekçileri Yangın Nöbetinde

Gaziantep'in Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde orman bekçileri, 24 saat yangın riskine karşı nöbet tutuyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:50
Gaziantep'te Orman Bekçileri Yangın Nöbetinde

Gaziantep'te Orman Bekçileri Yangın Nöbetinde

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 800 rakımlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman bekçileri, 24 saat esasına göre yangın nöbeti tutuyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Nurdağı İşletme Şefliği'nde görev yapan personel, olası yangın risklerine karşı gece gündüz dikkatle görevlerini sürdürüyor.

Hızlı Müdahale İçin Hazır

Kulede görev yapan bekçilerin yönlendirmesiyle, arazözler ve hava araçları, meydana gelebilecek yangınları büyümeden kontrol altına almak için hemen müdahale ediyor. Orman bekçisi Kenan Bakır, gazetecilere verdiği röportajda, 14 yıldır kulede görev yaptığını belirtti.

Ormanların Korunması İçin Önemli Uyarılar

Bölgede yaklaşık 32 bin hektarlık ormanlık alanı gözetlediğini dile getiren Bakır, "Bizim görevimiz, çıkabilecek yangınlara en etkin şekilde müdahale etmek. Önceliğimiz ormanları korumak. Bu topraklar bizim yeşil vatanımız, geleceğimize nefes. Malüm, havalar çok sıcak. Ormanlarda ateş yakmayalım. Beş dakikalık keyif için yakılan bir mangal, ömrümüzü ve ciğerimizi yakmasın. Lütfen emeğimize saygı gösterelim," ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 800 rakımlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 800 rakımlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman bekçileri, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 800 rakımlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki 800 rakımlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görevli orman bekçileri, 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

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