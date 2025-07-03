Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altında

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen orman yangını, olay yerine sevk edilen ekipler sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, Kırsal Yukarı Olucak Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Yangın ihbarının yapılmasının ardından jandarma ve itfaiye ekipleri, bölgeye hızla intikal etti. Olay yerine gönderilen müdahale ekipleri arasında; 2 helikopter, dron, 8 arazöz, 4 su tankeri, 5 itfaiye aracı, 3 orman aracı, 4 iş makinesi, 2 traktör, 4 jandarma asayiş timi ile 30 güvenlik korucusu yer aldı.

Yoğun müdahale sayesinde yangın, kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ancak bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmakta.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.