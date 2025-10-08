Gaziantep'te Ortaokul Öğrencilerinden 'Özgür Gazze' Koreografisi

Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temalı etkinlikte okul bahçesinde 'Özgür Gazze' koreografisi oluşturdu.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:25
Nurdağı'nda destek ve farkındalık etkinliği

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Dr. Salman Gülsoy Ortaokulu öğrencileri, Filistin'e destek için okul bahçesinde bir araya geldi. Etkinlik, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' temasıyla düzenlendi.

Öğrenciler, özgürlük şarkıları eşliğinde okul bahçesinde 'Özgür Gazze' yazılı bir koreografi oluşturdu. Gösteride görev alan öğrencilere öğretmenleri de destek verdi.

Etkinlikte ayrıca öğrenciler Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti.

