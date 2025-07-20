Gaziantep'te Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, M.A. (33) yönetimindeki 31 ARA 939 plakalı otomobilin, H.E.E. (25) idaresindeki 58 BB 760 plakalı hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldi.

Çarpışma, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 17. kilometresindeki İçerisu mevkisinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda, sürücüler ile birlikte araçlardaki N.A. (38), M.S. (12), A.A., H.N.A. ve H.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulansta Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, ekiplerin olay yerindeki çalışmasının tamamlanması ile birlikte yeniden ulaşıma açıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.