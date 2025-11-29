Gaziantep'te otomobil refüje uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

TAG Otoyolu'nda kontrolden çıkan Volkswagen refüje uçtu; Ayşe T. hayatını kaybetti, diğer 4 yaralıdan 2'sinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:39
Gaziantep’in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep kuzey ve doğu gişeleri arasındaki kesiminde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak orta refüje uçtu.

Kaza anı ve araç bilgisi

İddiaya göre, sürücü Samet K. yönetimindeki 34 CSK 937 plakalı Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savruldu. Araç bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak refüje düştü.

Müdahale, yaralılar ve can kaybı

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Samet K., Ayşe T., Şehnaz T., Latif T. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ayşe T. yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer 4 yaralıdan 2'sinin durumu ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

