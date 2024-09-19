Gaziantep'te Roma Dönemine Ait Mezar Keşfi

Gaziantep'te Tarihi Bir Keşif: Roma Dönemine Ait Mezar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki bir inşaatta tarihi bir bulguya rastlandı.

Mezarın Bulunuşu

Depremzede bir vatandaş, yıkılan evinin yerine yeni bir yapım için proje kapsamında kazı çalışmalarına başladı. İş makinesi ile temel kazısı yapılırken, Roma dönemine ait 4 odalı bir mezar bulundu.

Yetkililerin İncelemeleri Devam Ediyor

Mezarın keşfi üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler, Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine durumu iletti ve bölgedeki çalışma durduruldu.

Mezar İçerisinde Ne Bulundu?

Roma dönemine ait mezar incelemeye alındı ve yapılan çalışmalarda 3 insana ait kemiklerin bulunduğu tespit edildi. Bu keşif, bölgenin tarihi açısından önemli bir buluş olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'yle yapılan bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı mezar bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'yle yapılan bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı mezar bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'yle yapılan bir evin temel kazısında Roma dönemine ait 4 odalı mezar bulundu.