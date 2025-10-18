Gaziantep'te Şehit Piyade Er Eyüp Güner İçin Tören Düzenlendi

Tokat'ta eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için Gaziantep Havalimanı'nda protokolün katıldığı tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:29
Törene protokol, aile ve silah arkadaşları katıldı

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için Gaziantep'te tören düzenlendi.

Tokat'tan askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, protokol üyeleri tarafından karşılandı. Tören saygı duruşu ile başladı ve şehidin özgeçmişi okundu.

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehidin naaşı cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere Nizip ilçesi Salkım Mahallesi'ne uğurlandı.

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Eyüp Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu.

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alayı'nda eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner için Gaziantep'te tören düzenlendi. Şehidin naaşı cenaze aracına konularak memleketi Nizip ilçesi Salkım Mahallesi Mahalle Meydanı'nda yapılacak tören için uğurlandı.

