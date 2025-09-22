Gaziantep'te Şeker Pancarı Hasadı Başladı — 9 bin 228 Dönüm

Gaziantep'te şeker pancarı hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 9 bin 228 dönüm alanda ekili olan şeker pancarı hasadına başlandı. Bölgedeki üretim sezonu, tarım kesimi ve çiftçiler için hareketli günler getiriyor.

Üretim alanı ve rekolte beklentisi

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, İslahiye'de yaklaşık 3 bin dönüm ve Nurdağı'nda 6 bin 228 dönüm alanda şeker pancarı yetiştirildiğini belirtti. Bu alanlarda 92 bin 280 ton rekolte beklendiğini ve üreticilerin genel olarak rekolteden memnun olduğunu ifade etti.

Erdoğan, açıklanacak alım fiyatının da çiftçiyi memnun edecek düzeyde olmasını temenni etti.

Çiftçiden notlar

İslahiye ilçesindeki Elbistanhöyük Mahallesi'nde 20 yıldır çiftçilik yapan Salih Eroğlu, 85 dönüm tarlasında ürettiği şeker pancarı hasadından dönüm başına 10 ton ürün beklediğini söyledi. Bölgedeki kuraklığa rağmen, Kılavuzlu Barajı kanalından gelen sulama suyunun yüksek rekolte elde edilmesine katkı sağladığını vurguladı.

