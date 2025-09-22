Gaziantep'te Şeker Pancarı Hasadı Başladı — 9 bin 228 Dönüm

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı'nda 9 bin 228 dönüm alanda başlayan şeker pancarı hasadında 92 bin 280 ton rekolte bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:37
Gaziantep'te Şeker Pancarı Hasadı Başladı — 9 bin 228 Dönüm

Gaziantep'te şeker pancarı hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 9 bin 228 dönüm alanda ekili olan şeker pancarı hasadına başlandı. Bölgedeki üretim sezonu, tarım kesimi ve çiftçiler için hareketli günler getiriyor.

Üretim alanı ve rekolte beklentisi

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, İslahiye'de yaklaşık 3 bin dönüm ve Nurdağı'nda 6 bin 228 dönüm alanda şeker pancarı yetiştirildiğini belirtti. Bu alanlarda 92 bin 280 ton rekolte beklendiğini ve üreticilerin genel olarak rekolteden memnun olduğunu ifade etti.

Erdoğan, açıklanacak alım fiyatının da çiftçiyi memnun edecek düzeyde olmasını temenni etti.

Çiftçiden notlar

İslahiye ilçesindeki Elbistanhöyük Mahallesi'nde 20 yıldır çiftçilik yapan Salih Eroğlu, 85 dönüm tarlasında ürettiği şeker pancarı hasadından dönüm başına 10 ton ürün beklediğini söyledi. Bölgedeki kuraklığa rağmen, Kılavuzlu Barajı kanalından gelen sulama suyunun yüksek rekolte elde edilmesine katkı sağladığını vurguladı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaklaşık 9 bin 228 dönüm alanda ekili olan şeker...

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaklaşık 9 bin 228 dönüm alanda ekili olan şeker pancarı hasadına başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yaklaşık 9 bin 228 dönüm alanda ekili olan şeker...

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta 45 Yıl: TCDD Akım Şefi Tevfik Doğan’ın Tren Güvenliği Öyküsü
2
Yargıtay Onadı: Instagram'da Başkasının Telefonunu 'Evlenmek İstiyorum' Notuyla Paylaşmak Suç
3
İsrail Saldırıları: Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İyilik Yolu Derneği Somali'de 850 Bin Kişiye Ulaştı
5
Yörük Ali Efe 74. yılında anılıyor: Kurtuluş Savaşı'nın "Efelerin Efesi"
6
Ege ve Akdeniz Havalimanları Yazda Rekor Kırdı: 27,3 Milyon Yolcu

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme