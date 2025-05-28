Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığına karşı başlattığı mücadele çerçevesinde önemli bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyon Detayları ve Elde Edilenler

Yürütülen fiziki ve teknik takipler sonucunda, Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.B. ve O.K.'ye ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Bu operasyonda;

17 ruhsatsız tabanca,

450 fişek,

42 şarjör,

95 muhtelif tabanca parçaları,

ziynet eşyası

bir miktar para

gibi önemli malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yargı Süreci Başladı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik, operasyon anına dair görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı; görüntülerde ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar ve diğer malzemeler görülüyor.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ziynet eşyası, 17 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 42 şarjör ve 95 muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ziynet eşyası, 17 ruhsatsız tabanca, 450 fişek, 42 şarjör ve 95 muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.