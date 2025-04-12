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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir silahlı kavgada 18 yaşındaki Durmuş Karaca hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 22:19
Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

Gaziantep’te Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Cengiz Topel Mahallesi Ful Sokak'ta gerçekleşen silahlı kavgada, 18 yaşındaki Durmuş Karaca hayatını kaybetti.

Bilinmeyen bir nedenle, kimliği henüz tespit edilemeyen zanlı ile Karaca arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kargaşada, Karaca, pompalı tüfekle göğsünden vuruldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, Karaca'yı özel bir hastaneye kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polisin çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler olay...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler olay...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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