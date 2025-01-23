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Gaziantep'te Silahlı Yağmadan Kaçan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te silahla yağma suçundan 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 17:23
Gaziantep'te Silahlı Yağmadan Kaçan Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te Silahlı Yağma Suçlusu Hükümlü Gözaltına Alındı

Gaziantep'te, silahla yağma suçundan kaçan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Z, yapılan başarılı operasyonda gözaltına alındı.

Jandarma ve Savcılıktan Ortak Operasyon

Valilikten alınan bilgilere göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sayesinde, İ.Z'nin yakalanması sağlandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik güçleri tarafından cezaevine teslim edildi.

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