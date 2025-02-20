Gaziantep'te Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 5 Tutuklama

Gaziantep'ten Dolandırıcılık Operasyonu

Gaziantep'te, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli tutuklandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, operasyona dair önemli açıklamalarda bulundu.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

Il Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya dolandırıcılarını yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Belirlenen Adreslere Operasyon Yapıldı

Geniş çaplı araştırmalar sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adli Süreç Devam Ediyor

Gözaltına alınan 6 zanlı, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yapılan incelemeler sonucunda 5 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.