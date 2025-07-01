Gaziantep'te Sosyal Medyadan Silah Paylaşan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Silah Paylaşımı Yapan Şüpheli Emin Adresinde Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan bir şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Sosyal Medya Üzerinden Takip Edildi

Ekipler, sosyal medya platformlarında silah ile ateş ederken video paylaşan R.T. isimli şahıs hakkında yapılan incelemeler sonucunda, 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, ayrıca 3 şarjör ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Ele geçirilen silahlar ile ilgili detaylı incelemelerin başlatıldığı ifade edilirken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 4 adrese düzenlediği operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, 3 şarjör ele geçirdi.