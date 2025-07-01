DOLAR
39,84 -0,1%
EURO
47,07 -0,33%
ALTIN
4.275,35 0%
BITCOIN
4.221.516,73 -0,05%

Gaziantep'te Sosyal Medyadan Silah Paylaşan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sosyal medyadan silah paylaşan şüpheli gözaltına alındı; 3 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 23:32
Gaziantep'te Sosyal Medyadan Silah Paylaşan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te Silah Paylaşımı Yapan Şüpheli Emin Adresinde Yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan bir şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanması amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Sosyal Medya Üzerinden Takip Edildi

Ekipler, sosyal medya platformlarında silah ile ateş ederken video paylaşan R.T. isimli şahıs hakkında yapılan incelemeler sonucunda, 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Bu operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, ayrıca 3 şarjör ele geçirildi.

Gözaltı İşlemleri Devam Ediyor

Ele geçirilen silahlar ile ilgili detaylı incelemelerin başlatıldığı ifade edilirken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı....

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 4 adrese düzenlediği operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, 3 şarjör ele geçirdi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Bafra'da Tır ile Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Kadın Yaralı, Adam İntihar Etti
3
Kütahya'da Ele Geçirilen Madde Kaliforniyum Değil
4
14 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
5
Bakan Ersoy BETUYAB Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
6
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Orman Yangınına Destek Ekip Gönderdi
7
Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!