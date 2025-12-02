Gaziantep'te Tarihi Sikke Operasyonu: 3 Gözaltı, 28 Eser Ele Geçirildi

Gaziantep'te Tarihi Sikke Operasyonu

28 sikke ve 6 metal obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri Nizip ilçesinde bir aracı teknik ve fiziki takip sonrası durdurdu.

Aracın içinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye çalışılan 28 adet tarihi eser niteliğinde sikke ile 6 adet metal obje bulundu.

Operasyon kapsamında M.T., E.T. ve M.R.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

