Gaziantep'te Taş İsvapik Ederek Hayatını Kaybeden Reşit Yıldırım'ın Üzücü Hikayesi

Gaziantep'te çamura saplanan tırı kurtarmaya çalışan Reşit Yıldırım, başına taş isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:55
Gaziantep'te Taş İsvapik Ederek Hayatını Kaybeden Reşit Yıldırım'ın Üzücü Hikayesi

Gaziantep'te Trajik Olay: Reşit Yıldırım Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te meydana gelen korkunç bir kazada, başına taş isabet eden Reşit Yıldırım (53) hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Nesimi Mahallesi'nde, çamura saplanan bir tırı kurtarmaya çalışırken gerçekleşti.

Yıldırım, aracın lastiğinden fırlayan bir taş ile başından ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olarak 112 Acil Sağlık ekipleri ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Reşit Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

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