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Gaziantep'te Tır ve Tanker Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile tanker çarpıştı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 16:05
Gaziantep'te Tır ve Tanker Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir tır ile bir tanker arasında meydana gelen çarpışma sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Ebubekir Demir (45) yönetimindeki karpuz yüklü 03 RH 800 plakalı tır ile, Adem Bozkurt (25) idaresindeki 27 ARP 252 plakalı boş yakıt tankeri arasında gerçekleşti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı mevkisinde meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yaşanan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tır ile tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

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